"Локомотив" хочет арендовать Мостового, но есть проблема - источник

"Локомотив" ведёт переговоры о возможной аренде Андрея Мостового у "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", одним из препятствий для сделки остаются финансовые условия. Москвичи готовы платить 28-летнему вингеру не более 10 миллионов рублей в месяц при нынешней зарплате в 19 миллионов. Для перехода "Зениту" необходимо взять на себя почти половину оклада футболиста либо самому Мостовому отказаться от этой части заработка.

В нынешнем сезоне Мостовой провёл три матча без результативных действий, а его соглашение с петербуржцами истекает следующим летом.

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