Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", одним из препятствий для сделки остаются финансовые условия. Москвичи готовы платить 28-летнему вингеру не более 10 миллионов рублей в месяц при нынешней зарплате в 19 миллионов. Для перехода "Зениту" необходимо взять на себя почти половину оклада футболиста либо самому Мостовому отказаться от этой части заработка.
В нынешнем сезоне Мостовой провёл три матча без результативных действий, а его соглашение с петербуржцами истекает следующим летом.
"Локомотив" хочет арендовать Мостового, но есть проблема - источник
Фото: ФК "Зенит"