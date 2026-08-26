Как пишет Sport24, московский клуб согласовал с "Индепендьенте" параметры сделки, а с самим вингером - условия контракта. Теперь аргентинская сторона и представители футболиста ожидают окончательного решения бело-голубых. В "Индепендьенте" рассчитывают получить ответ в течение этой недели.
В нынешнем сезоне Гутьеррес провёл 16 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами на партнёров. Рыночная стоимость игрока составляет три миллиона евро.
"Индепендьенте" ждёт ответа "Динамо" по Гутьерресу - источник
Переход Максимилиано Гутьерреса в "Динамо" остаётся под вопросом, несмотря на достигнутые договорённости.
Фото: ФК "Динамо"