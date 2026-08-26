Ловчев дал совет Кисляку на фоне интереса "Бешикташа"

- Я думаю, что сегодня нашим игрокам, если есть такая возможность, если это не из-за денег, и он чувствует, что переходит туда прогрессировать, то надо ехать, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
По появлявшейся ранее информации, стамбульский клуб заинтересован в воспитаннике армейцев, однако ЦСКА не готов расставаться с ним за 30 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Кисляк провёл пять матчей и один раз ассистировал партнёру. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2029 года, а рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.