Ловчев дал совет Кисляку на фоне интереса "Бешикташа"

Евгений Ловчев считает, что Матвею Кисляку стоит рассмотреть возможность продолжения карьеры за границей, если такой переход поможет ему развиваться как футболисту.
Фото: РПЛ
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал интерес "Бешикташа" к полузащитнику ЦСКА.

- Я думаю, что сегодня нашим игрокам, если есть такая возможность, если это не из-за денег, и он чувствует, что переходит туда прогрессировать, то надо ехать, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

По появлявшейся ранее информации, стамбульский клуб заинтересован в воспитаннике армейцев, однако ЦСКА не готов расставаться с ним за 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Кисляк провёл пять матчей и один раз ассистировал партнёру. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2029 года, а рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

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