Перед матчем молодежной сборной России на стадионе включили песню группы "Сектор газа" (видео)
А также композицию группы "Ленинград".
Напомним, что в случае победы в сегодняшней игре команда Михаила Галактионова гарантирует себе попадание в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Французы же в случае поражения потеряют шансы на выход из группы. Ничейный результат оставляет обеим командам математические шансы на плей-офф.
На данный момент в матче между сборными России и Франции идет первый тайм, счет пока не открыт.
Источник: телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!