Перед матчем молодежной сборной России на стадионе включили песню группы "Сектор газа" (видео)

А также композицию группы "Ленинград".





Напомним, что в случае победы в сегодняшней игре команда Михаила Галактионова гарантирует себе попадание в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Французы же в случае поражения потеряют шансы на выход из группы. Ничейный результат оставляет обеим командам математические шансы на плей-офф.



На данный момент в матче между сборными России и Франции идет первый тайм, счет пока не открыт.



Источник: телеграм-канал "РИА Новости Спорт"