РФС рассматривает кандидатуру экс-главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича на пост наставника молодежной сборной страны, сообщают СМИ. По данным источника, руководивший российской молодежкой Михаил Галактионов с высокой вероятностью уйдет со своей должности и может быть назначен главным тренером в один из клубов Российской премьер-лиги.
Под руководством Михаила Галактионова молодежная сборная России пробилась на Чемпионат Европы U21, но не смогла выйти из группы, после победы над Исландией (4:1) уступив Франции (0:2) и Дании (0:3).
Источник: Sport24
Источник: Игнашевич может занять пост главного тренера молодежной сборной России вместо Галактионова
РФС рассматривает вариант с назначением экс-главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича на должность наставника молодежной сборной России вместо Михаила Галактионова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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