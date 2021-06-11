Смородская сообщила, что поддерживает указанное движение. По ее словам, борьба с расизмом важна. Также Смородская заявила, что хотела бы, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter на чемпионате Европы.
"Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых. Движение возникло после трагической гибели Флойда. Возможно, он не был идеальным человеком, однако точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно", - сказала Смородская.
Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро завтра, 12 июня. Россияне встретятся с бельгийцами в матче первого тура группового раунда. Игра начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
"Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено". Смородская - об акции в поддержку движения BLM на Евро
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в преддверии Евро-2020 выразила свое отношение к акции в поддержку движения Black Lives Matter.
Фото: "СЭ"
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