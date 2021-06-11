"Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено". Смородская - об акции в поддержку движения BLM на Евро

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в преддверии Евро-2020 выразила свое отношение к акции в поддержку движения Black Lives Matter.
Фото: "СЭ"
Смородская сообщила, что поддерживает указанное движение. По ее словам, борьба с расизмом важна. Также Смородская заявила, что хотела бы, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter на чемпионате Европы.

"Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых. Движение возникло после трагической гибели Флойда. Возможно, он не был идеальным человеком, однако точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно", - сказала Смородская.

Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро завтра, 12 июня. Россияне встретятся с бельгийцами в матче первого тура группового раунда. Игра начнется в 22.00 мск.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Евро-2020 Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(16)

Последние новости

Евгеньев прокомментировал попадание в заявку сборной России на Евро
Наставник Бельгии Мартинес рассказал о состоянии Витселя и де Брёйне
В. Березуцкий - о стычке после матча ЦСКА с "Арсеналом": поведение Аджоева и Григалавы было отвратительным
Видео пресс-конференции сборной России перед матчем с Бельгией 1
"Ахмат" арендовал Уткина у "Краснодара" 2
Василий Березуцкий рассказал об обиде на ЦСКА после назначения Олича главным тренером команды 1
Официально: "Краснодар" оформил трансфер Ильина из "Ахмата" 2
Матч открытия Евро-2020 Турция - Италия. Где смотреть встречу онлайн 11 июня 2021
Ари: "Химки" контактировали со мной, ведутся переговоры
Пресс-атташе сборной Украины: все детали формы одобрены в УЕФА. Собираемся играть в ней на Евро 3
"Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено". Смородская - об акции в поддержку движения BLM на Евро 23
Дзюба: де Брёйне - большая потеря, но Бельгия осталась фаворитом группы
"Зенит" продлил контракт с Кержаковым
УЕФА представил комплекты формы России и Бельгии на матч Евро-2020 1
Черчесов рассказал о состоянии Марио Фернандеса и Черышева
Тренировка сборной России на "Петровском": "хоровод" вместо "квадрата" и Кудряшов по своей программе (видео)
Дзюба: мы играем не только через забросы. С Бельгией хотелось бы не бороться, а играть в футбол 7
Черчесов - о подготовке сборной: что запланировали, то сделали. Но не обошлось без потерь
Уфимский суд удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" на 299 миллионов 19
Вагнер Лав: кто был самым смешным в ЦСКА? Думаю, это был я
Мама Мостового - о пропуске сыном Евро: лучше оставить Андрея в покое, надо сейчас просто все пережить 1
Вагнер Лав назвал лучших дриблеров ЦСКА времен своего пребывания в команде
После матча Бельгия - Россия в Петербурге не будут разводить на ночь мосты и закрывать метро 1
Сборная России проводит тренировку на "Петровском", Кудряшов работает индивидуально (фото) 1
Сайт болельщиков "Ливерпуля" советует присмотреться к выступлениям Зобнина на Евро 7
"Мостовой тогда приехал без жены - и гол получился бесплатным". Микулик - о закулисье дебюта сборной России на Евро 2
Веркотерен: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно 2
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020 3
СМИ: Уткин близок к переходу в "Ахмат" на правах аренды 4
Источник: Мостовой заразился коронавирусом, его заменят в заявке сборной России на Евро 14
Все новости
-