Боярский: с такой игрой сборная России далеко не пройдет. Мы слабы для дальнейших подвигов

Боярский заявил, что ему не понравилась игра. Также он отметил, что сборная России вряд ли пройдет далеко по турнирной сетке Евро с такой игрой, как в матче с финнами.
"Игра не понравилась. Не люблю такой нервный и напряженный футбол, но молодцы, что победили. Появился шанс выйти из группы. А в целом хочу сказать, что с такой игрой мы далеко не пройдем. <...> По школе обе сборные слабенькие. Мы слабы для дальнейших подвигов, думаю, что на этом ЧЕ мы не покажем хорошего футбола. Как у Испании, Германии, Франции или Украины. Нам до этих команд еще далеко. Наш футбол неконкурентоспособен. Тем более с потерей Жиркова и Фернандеса", - сказал Боярский.
Источник: Sport24
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Известный актер и певец Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Финляндией в матче Евро-2020 (1:0).
Фото: РИА Новости
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