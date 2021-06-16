Боярский: с такой игрой сборная России далеко не пройдет. Мы слабы для дальнейших подвигов

Известный актер и певец Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Финляндией в матче Евро-2020 (1:0).
Фото: РИА Новости
Боярский заявил, что ему не понравилась игра. Также он отметил, что сборная России вряд ли пройдет далеко по турнирной сетке Евро с такой игрой, как в матче с финнами.

"Игра не понравилась. Не люблю такой нервный и напряженный футбол, но молодцы, что победили. Появился шанс выйти из группы. А в целом хочу сказать, что с такой игрой мы далеко не пройдем. <...> По школе обе сборные слабенькие. Мы слабы для дальнейших подвигов, думаю, что на этом ЧЕ мы не покажем хорошего футбола. Как у Испании, Германии, Франции или Украины. Нам до этих команд еще далеко. Наш футбол неконкурентоспособен. Тем более с потерей Жиркова и Фернандеса", - сказал Боярский.

Источник: Sport24

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Теги: Боярский Сборная России Евро-2020
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