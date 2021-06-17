В сборной Словакии перед матчем Евро-2020 со Швецией зафиксированы два случая заражения коронавирусом

Защитник сборной Словакии Денис Вавро и член тренерского штаба национальной команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Фото: "Getty Images"
Об этом на пресс-конференции заявил наставник сборной Словакии Штефан Таркович.

"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", - приводит слова Тарковича ТАСС.

Защитник Денис Вавро выступает за испанский клуб "Уэска". В минувшем сезоне он провел 11 матчей в Ла Лиге, результативными действиями не отметился.

В матче 1-го тура группового этапа Польша - Словакия (1:2) 25-летний футболист на поле не выходил, он провел весь матч на скамейке запасных.

18 июня сборной Словакии предстоит провести игру 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 16:00 мск.

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Теги: Сборная Словакии
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