Зобнин: хочу принести извинения болельщикам. Я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне

Полузащитник сборной России Роман Зобнин принес извинения болельщикам национальной команды после матча с Данией (1:4).
Фото: "Getty Images"
"Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч состоялся в Копенгагене.

На 38-й минуте дальним ударом счет открыл датский полузащитник Миккель Дамсгард. Во втором тайме ошибка Романа Зобнина привела ко второму голу команды Дании, автором которого стал Юссуф Поульсен. На 70-й минуте сборной России удалось отыграть один мяч благодаря реализованному Артемом Дзюбой пенальти. Однако вскоре датчане довели счет до крупного усилиями Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

Сборная России с тремя очками заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы В и вылетела с Евро-2020. Команда Дании, набрав три зачетных балла, вышла в плей-офф со второго места.

Полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак". В составе "красно-белых" он играет с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 30 сыгранных матчей, два гола и пять голевых передач. Контракт Зобнина истекает летом 2024 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает Зобнина в 13 млн евро.

Всего за сборную России Зобнин провел 38 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.

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Теги: Зобнин Сборная России Сборная Дании
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