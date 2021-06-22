Черышев отметил, что Черчесова не стоит увольнять с поста главного тренера сборной. По его мнению, кардинальные перемены в команде не пойдут ей на пользу.
"У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Менять сейчас тренера, за год до чемпионата мира по футболу, неразумно. Надо будет заново перестраивать команду... Посмотрите на сборную Испании. Там тоже поменяли тренера, идет смена поколений. Пока ничего хорошего у них из этого не вышло. Также считаю, что кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу", - сказал Черышев.
Напомним, что сборная России завершила выступления на текущем чемпионате Европы, заняв последнее место в таблице группы B с тремя очками в активе.
Источник: NEWS.ru
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Дмитрий Черышев: у Черчесова есть контракт. Он должен его доработать
Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, поделился мнением о будущем Станислава Черчесова в должности наставника национальной команды.
Фото: РФС
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