В частности, Ордец отметил, что это сильнейшая сборная Украины за последние 15 лет. Также защитник высказался о том, что его не взывают в национальную команду. По словам Ордеца, ему хотелось бы быть в сборной на чемпионате Европы.
"На мой взгляд, это сильнейшая сборная Украины за последние 15 лет — с тех пор, как команда выходила в четвертьфинал чемпионата мира. <...> Я считаю, что в настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают.
Не обидно ли мне, что я сейчас не на Евро, не в составе сборной Украины? Честно, я много об этом думаю. Как есть, так и есть. Конечно, хотелось бы быть в сборной, но жизнь продолжается, ничего страшного", - сказал Ордец.
Напомним, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко не вызывает в национальную команду игроков из РПЛ. Помимо Ордеца, приглашаться в сборную перестал защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.
Отметим, что сборная Украины завершила выступления на групповом этапе Евро-2020 с тремя очками в активе. Команда Шевченко заняла третье место в группе C.
Источник: Газета.Ru
Ордец: хотелось бы быть в сборной Украины, но жизнь продолжается, ничего страшного
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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