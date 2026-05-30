Салаху предложил контракт саудовский клуб — источник

По данным инсайдера Николо Скиры, клуб из Саудовской Аравии заинтересован в подписании египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее Салах объявил, что сезон 2025/2026 станет для него последним в английском "Ливерпуле". Какой именно саудовский клуб намерен подписать египтянина, Скира не уточнил. Но сообщается, что игроку предложен контракт до 2028 года с возможностью продления ещё на один год.



Мохамед Салах выступал за "Ливерпуль" с 2017 года. В составе "мерсисайдцев" форвард провёл 442 матча, забил 257 мячей и отдал 123 результативные передачи. С ливерпульской командой египтянин выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка Английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.