Сёмин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

"Не сомневаюсь, что в финале мы увидим футбол высочайшего уровня.
Жду победы "ПСЖ" из-за Хвичи и Матвея Сафонова — они играли в нашей лиге и будут представлять её в финале. Да и команда в целом мне очень нравится", — отметил Сёмин в разговоре с "Чемпионатом".
Хвича Кварацхелия в РПЛ играл за "Локомотив" (2019) и "Рубин" (2019–2022), Матвей Сафонов защищал цвета "Краснодара" (2017–2024), воспитанником которого является.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 "ПСЖ" — "Арсенал" пройдёт на "Пушкаш Арене" в Будапеште сегодня, 30 мая. Начало — в 19:00 мск.