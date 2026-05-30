Сёмин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал".
По мнению Сёмина, игроки "ПСЖ" Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия в финале ЛЧ будут представлять Российскую Премьер-Лигу.

"Не сомневаюсь, что в финале мы увидим футбол высочайшего уровня.

Жду победы "ПСЖ" из-за Хвичи и Матвея Сафонова — они играли в нашей лиге и будут представлять её в финале. Да и команда в целом мне очень нравится", — отметил Сёмин в разговоре с "Чемпионатом".

Хвича Кварацхелия в РПЛ играл за "Локомотив" (2019) и "Рубин" (2019–2022), Матвей Сафонов защищал цвета "Краснодара" (2017–2024), воспитанником которого является.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 "ПСЖ" — "Арсенал" пройдёт на "Пушкаш Арене" в Будапеште сегодня, 30 мая. Начало — в 19:00 мск.

