Гвардиол может покинуть "Манчестер Сити" ради немецкого клуба

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, центральный защитник английского "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол может сменить клубную прописку уже этим летом.

Фото: Global Look Press

По данным источника, в услугах игрока заинтересована мюнхенская "Бавария". "Ман Сити" не сумел договориться с Гвардиолом о новом контракте, а текущее соглашение хорвата с командой истекает 30 июня 2028 года. Сообщается, что "горожане" готовы снизить суммы отступных за игрока до 70 млн евро и продать его летом.



Йошко Гвардиол перешёл в "Манчестер Сити" из немецкого "РБ Лейпциг" в августе 2023 года за 90 млн евро. В составе английской команды футболист провёл 122 матча, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Большое количество матчей сезона 2025/26 Гвардиол пропустил из-за перелома голени.



С "горожанами" хорват выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария