Дмитрий Черышев: Денис очень эмоционально пережил вылет сборной России на Евро

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, рассказал о том, как игрок отреагировал на неудачу национальной команды на Евро-2020.
Фото: dpa / Global Look Press
Напомним, что сборная России прекратила выступления на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B с тремя очками в запасе.

По словам Дмитрия Черышева, его сын очень эмоционально пережил неудачу национальной команды.

"Денис вернулся домой, я с ним созвонился. Он очень эмоционально пережил этот вылет. Он такой футболист, который отдается полностью своему делу, и любой негативный результат он переживает очень сильно", - сказал Черышев.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Черышев Д Черышев Дм Евро-2020 Сборная России
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