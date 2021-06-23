"Да мне наплевать на сборную Украины. Я переживаю, что в плей-офф не попала наша команда. Вышли или не вышли — их дело, я сборной Украины никогда не сопереживал. Нахрена мне эта сборная сдалась? Не понимаю такого пристального внимания к этой команде, лично мне абсолютно плевать.
Украина ничего особенного не показала в плане футбола, они набрали три очка — не больше, чем Россия. Австрия как говно по полю возила сборную Украины в последнем матче. О каком красивом футболе идет речь? Поэтому гордиться тут нечем", - приводит слова Лебедева Sport24.
Напомним, что национальная команда Украины в групповом раунде Евро-2020 победила Северную Македонию (2:1) и потерпела поражение от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). Сборная, которую возглавляет Андрей Шевченко, финишировала на третьей строчке турнирной таблицы в квартете С с тремя зачетными баллами в активе и разницей голов 4:5. Этого украинцам хватило, чтобы гарантировать себе как минимум четвертую строчку в рейтинге команд, занявших третьи места.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020. Национальная команда заняла с тремя очками последнее место в группе В, где также выступали Бельгия, Дания и Финляндия.
"Они на другом уровне по сравнению со сборной России". Боярский - о выходе Украины в плей-офф Евро-2020
Депутат Лебедев: Украина набрала 3 очка - не больше, чем Россия. Австрия ее возила как говно по полю
Игорь Лебедев, депутат Госдумы Российской Федерации, отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Фото: duma.gov.ru
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