— Здесь, наверное, не вина Черчесова, а его беда. Он работает с теми, кого готовят в клубах. Где качественные футболисты? Сколько из них могут играть на уровне Евро? Где поколение новых молодых звезд? Это все вопросы по детскому футболу, — цитирует Штоффельсхауса "СЭ".
Напомним, Станислав Черчесов является главным тренером сборной России с лета 2016 года. Этим летом национальная команда не сумела пройти стадию группового этапа чемпионата Европы, уступив Бельгии и Дании, и обыграв Финляндии.
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Штоффельхаус — о сборной России: где качественные футболисты? Сколько из них могут играть на уровне Евро?
Экс-спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус считает, что проблемы сборной России — не вина наставника Станислава Черчесова, а его беда.
Фото: РПЛ
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