"Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом", — приводит слова Смоленского RT на русском.
Напомним, что россиянин пришел на матч Швеция - Украина в футболке национальной команды, шапке-ушанке и флагом России. Смоленский находился в окружении фанатов украинской сборной, некоторым из которых не понравилось наличие у него флага. Российский болельщик был избит, ему разорвали футболку, а также отобрали флаг.
Появилось видео нападения на российского болельщика во время матча Швеция - Украина
Избитый украинцами российский болельщик: некоторым не понравилось, что я был с флагом
Украинский фанат, который напал на российского болельщика, арестован
Российский болельщик Денис Смоленский, пострадавший от рук украинского фаната во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция - Украина (1:2 ДВ), сообщил, что нападавший был арестован.
Фото: Getty Images
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