Украинский фанат, который напал на российского болельщика, арестован

Российский болельщик Денис Смоленский, пострадавший от рук украинского фаната во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция - Украина (1:2 ДВ), сообщил, что нападавший был арестован.

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