- На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение. В составе сборной Англии можно отметить Гарри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом, - передает слова Семина ТАСС.
В четвертьфинальном матче Чемпионата Европы-2020 Украина крупно проиграла Англии со счетом 0:4. Три гола из четырех были забиты в первой пятиминутке обоих таймов: один - на 4-й, второй - на 46-й и третий - на 50-й минуте игры. Четвертый гол влетел в сетку ворот украинцев на 63 минуте игры.
Семин: Украина немножко переоценила себя
Экс-главный тренер московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин дал комментарий по разгромному поражению национальной команды Украины от сборной Англии (0:4).
Фото: AFP
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