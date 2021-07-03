Сидорчук - о поражении от Англии: мне показалось, что результат не по игре, от этого грустно

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о поражении от Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 (0:4).

Фото: УАФ