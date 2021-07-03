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Сидорчук - о поражении от Англии: мне показалось, что результат не по игре, от этого грустно

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о поражении от Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 (0:4).
Фото: УАФ
По словам Сидорчука, результат матча не вполне отражает то, что происходило на поле. Также полузащитник сборной Украины заявил, что в целом команда неплохо провела Евро.

"В перерыве чувствовали, что еще можем прибавить, нужно было забить. Но я сделал необязательный фол — не хотелось, конечно, но так получилось, — и с этого штрафного забили быстрый гол. 46-я минута, потом 50-я… Сложно возвращаться в такую игру на таких турнирах.

Сейчас чувства не очень, потому что, не знаю, как оно смотрелось со стороны, но мне показалось, что результат чуть-чуть не по игре, от этого грустно. Если абстрагироваться от этого, считаю, что турнир провели достаточно неплохо", - сказал Сидорчук.

Отметим, что, обыграв украинцев, сборная Англии вышла в полуфинал Евро, где будет противостоять Дании. Матч состоится на "Уэмбли" 7 июля.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Сборная Украины Евро-2020
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