— Я считаю, что нашей сборной идеально подошел бы тренер уровня Петковича. Он не сильно не заметен, не звезда, не Жозе Моуриньо, но он человек, который достигает результата. Или Николич из "Локомотива", как мне кажется, идеальный вариант, который показывает результат с клубом, — цитирует Лебедева Metaratings.
Вчера стало известно об уходе с поста наставника сборной России 57-летнего Станислава Черчесова. Он работал в команде с 2016 года, приведя её к четвертьфиналу чемпионата мира 2018 года. В текущем году сборная России вылетела с чемпионата Европы после группового этапа.
57-летний Владимир Петкович тренирует сборную Швейцарии с 2014 года. На чемпионате Европы команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила в серии пенальти Испании.
41-летний Николич возглавил "Локомотив" в июне 2020 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате России, а также выиграла Кубок страны.
Депутат Лебедев: Николич или Петкович — тренеры, которые нужны сборной России
Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал кандидатов, способных стать новыми главными тренерами в сборной России.
Фото: Общая Газета
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