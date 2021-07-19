"Увольнение Черчесова - верный шаг? Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды - правильное решение. Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше.
Первый претендент среди россиян - Курбан Бекиевич. После него, наверное, какой-то иностранец. Стиль Бердыева многим не нравится? Игру забудут - результат останется", - приводит слова Комбарова "Российская газета".
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Специалист прилетал в Москву на прошлой неделе. В СМИ была информация, что 68-летний специалист проведет переговоры с РФС.
Отметим, что в СМИ назывался и ряд других фамилий на вакантную должность. Среди них были как иностранные специалисты - Владимир Петкович, Йоахим Лев, Доменико Тедеско, так и хорошо знакомые по работе с отечественными клубами россияне - Игорь Черевченко, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий.
Д. Комбаров: увольнение Черчесова - правильное. Первый претендент в сборную - Бердыев
Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал увольнение наставника национальной команды Станислава Черчесова и возможное назначение на его место Курбана Бердыева.
Фото: "Getty Images"
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