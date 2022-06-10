Сборная Болгарии попала в ДТП в Тбилиси, один игрок пострадал

Футболисты сборной Болгарии попали в аварию в Тбилиси за день до матча Лиги наций против сборной Грузии.

Фото: УЕФА

Сборная Болгарии попала в дорожно-транспортное происшествие в столице Грузии Тбилиси, сообщает болгарский телеканал BTV.



По данным источника, ДТП произошло во время трансфера из аэропорта в гостиницу. Два автобуса, на которых ехали игроки сборной Болгарии, столкнулись между собой. При этом тяжело пострадал 29-летний полузащитник болгарского "Ботева" Тодор Неделев, которого пришлось оперировать из-за попавших в голову осколков стекла. Сообщается, что в настоящее время жизнь футболиста вне опасности.



Остальные игроки, по данным пресс-службы сборной Болгарии, не пострадали, но испытали сильный стресс. 12 июня национальная команда Болгарии сыграет против сборной Грузии на ее поле в рамках 4 тура Лиги С Лиги наций.