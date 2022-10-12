В УЕФА заявили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции

В пресс-службе УЕФА сообщили, что национальным командам, отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024, грозят дисциплинарные санкции.

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"Тем футбольным сборным, которые откажутся от проведения матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Косово, грозит аннулирование этих матчей с последующими дисциплинарными санкциями", - приводит слова пресс-службы УЕФА



Свои домашние матчи Косово проводит в Приштине.



Стоит отметить, что в отборе на чемпионат мира-2018 сборная Косово была в одной группе с командой Украины. Украинцы не признают независимость Косово. Свой домашний матч сборная Украины провела в Кракове.



Отборочный турнир Евро-2024 пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Косовары финишировали на 2 месте в группе 2 дивизиона C Лиги наций. Соперниками Косово в этом квартете были команды Греции, Северной Ирландии и Кипра. Сборная Косово попала в одну группу с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Белоруссии и Андорры. Среди будущих соперников сборной независимость республики не признают румыны и белорусы."Тем футбольным сборным, которые откажутся от проведения матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Косово, грозит аннулирование этих матчей с последующими дисциплинарными санкциями", - приводит слова пресс-службы УЕФА "Матч ТВ" Свои домашние матчи Косово проводит в Приштине.Стоит отметить, что в отборе на чемпионат мира-2018 сборная Косово была в одной группе с командой Украины. Украинцы не признают независимость Косово. Свой домашний матч сборная Украины провела в Кракове.Отборочный турнир Евро-2024 пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Косовары финишировали на 2 месте в группе 2 дивизиона C Лиги наций. Соперниками Косово в этом квартете были команды Греции, Северной Ирландии и Кипра.