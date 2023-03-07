- Конечно, мы рассчитываем на Бахтиёра, это один из лидеров нашей команды. Всегда ждем его в расположении сборной, но вопрос в другом - позволит ли Зайнутдинову здоровье сыграть в мартовских матчах. Мы будем отталкиваться от его самочувствия. Если у Зайнутдинова всё будет нормально, то увидим его в составе национальной команды. Если нет, то мы ни в коем случае не будем рисковать здоровьем нашего футболиста. Ждем, когда Бахтиёр вернется в общую группу в своем клубе и будет нормально себя чувствовать, - передает слова Адиева Sport24.
В конце марта 2023 года сборной Казахстана, которую возглавляет российский специалист Магомед Адиев, предстоит провести два матча квалификационного турнира к Чемпионату Европы-2024 против национальных команд Словении и Дании. 24-летний полузащитник-универсал ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов 4 февраля в контрольном межсезонном матче "армейцев" с "Оренбургом" получил повреждение, из-за которого выбыл из общей тренировочной группы. Во всех трех матчах красно-синих в весенней части сезона - против "Краснодара" в Кубке России 23 и 28 февраля (3:0, 0:1), против "Сочи" в 18 туре РПЛ 5 марта (0:2) - футболист отсутствовал в заявке ЦСКА на игру.
Адиев: всегда ждем Зайнутдинова в расположении сборной Казахстана, но вопрос в том, позволит ли ему сыграть здоровье
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности вызова в национальную команду полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова.
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