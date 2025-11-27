Хет-трик в матче оформил полузащитник Корентин Толиссо. Также голами за "Лион" отличились защитники Абнер и Мусса Ниакате и атакующий полузащитник Адам Карабец.
Лига Европы
Общий этап. 5 тур
Голы: Абнер, 4, Толиссо, 25, 51, 54, Ниакате, 35 (пен), Карабец, 63.
"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати, Ревиво, Шломо, Эйтор, Асанте, Шахар, Лидерман, Варела, Перец, Давида, Абу-Фархи.
"Лион": Дескам, Тальяфико, Ниакате, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, де Карвальо, Абнер, Шулц, Сатриано.
"Лион" забил шесть безответных мячей в ворота "Маккаби" из Тель-Авива
Французский "Лион" одержал победу над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 6:0 в матче 5-го тура Лиги Европы.
Фото: Global Look Press