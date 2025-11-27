Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Лион" забил шесть безответных мячей в ворота "Маккаби" из Тель-Авива

Французский "Лион" одержал победу над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 6:0 в матче 5-го тура Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Хет-трик в матче оформил полузащитник Корентин Толиссо. Также голами за "Лион" отличились защитники Абнер и Мусса Ниакате и атакующий полузащитник Адам Карабец.

Лига Европы

Общий этап. 5 тур

Голы: Абнер, 4, Толиссо, 25, 51, 54, Ниакате, 35 (пен), Карабец, 63.

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати, Ревиво, Шломо, Эйтор, Асанте, Шахар, Лидерман, Варела, Перец, Давида, Абу-Фархи.

"Лион": Дескам, Тальяфико, Ниакате, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, де Карвальо, Абнер, Шулц, Сатриано.

