"Лион" забил шесть безответных мячей в ворота "Маккаби" из Тель-Авива

Французский "Лион" одержал победу над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 6:0 в матче 5-го тура Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Хет-трик в матче оформил полузащитник Корентин Толиссо. Также голами за "Лион" отличились защитники Абнер и Мусса Ниакате и атакующий полузащитник Адам Карабец.



Лига Европы



Общий этап. 5 тур



Голы: Абнер, 4, Толиссо, 25, 51, 54, Ниакате, 35 (пен), Карабец, 63.



"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати, Ревиво, Шломо, Эйтор, Асанте, Шахар, Лидерман, Варела, Перец, Давида, Абу-Фархи.



"Лион": Дескам, Тальяфико, Ниакате, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, де Карвальо, Абнер, Шулц, Сатриано.