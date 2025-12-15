Газзаев: "Локо" не сможет завоевать медали, если Баринов уйдет сейчас

"Если он перейдет в ЦСКА сейчас, не думаю, что подопечные Галактионова смогут завоевать медали. Баринов - основополагающий игрок москвичей. Такие фигуры просто незаменимы в борьбе за чемпионство", - сказал Газзаев "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Локомотив" предложил контракт Баринову на 4 года.
Опорный полузащитник является выпускником академии "железнодорожников". В текущем сезоне на его счету 24 матча, 3 гола и 7 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что уход капитана Дмитрия Баринова зимой может лишить "Локомотив" шансов на медали в текущем сезоне.
Фото: РПЛ