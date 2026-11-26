Завершился матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком". Игра проходила на оренбургском стадионе "Газовик" и закончилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Красно-белые с 13 набранными очками остались на первой строчке в турнирной таблице группы А.
Тактим образом в 1/8 Пути РПЛ Кубка России состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Первая встреча будет сыграна 1-3 марта, ответный поединок пройдет 15-17 марта.
Стал известен соперник "Спартака" по 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Определилась очередная пара в плей-офф Пути РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА