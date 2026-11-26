Полузащитник Ренат Голыбин отличился на 66-й минуте игры и принес хозяевам поля победу.
Таким образом оренбуржцы набрали 13 очков и вышли в плей-офф турнира со второй строчки.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 6 тур
Голы: Голыбин, 66
"Оренбург": Дёгтев, Хотулёв, Лукашов, Силва, Ведерников, Поройков (Томпсон, 81), Васильев, Минатулаев (Болотов, 73), Касаджиков (Пуэбла, 73), Голыбин (Севис, 81), Савельев (Гузина, 73).
"Спартак": Максименко, Денисов (Солари, 77), Джику, Ву (Бабич, 62), Парада, Фернандеш (Угальде, 46), Литвинов (Умяров, 46), Пруцев, Массалыга (Полех, 62), Саусь, Даку.
Предупреждения: Парада, 12, Ву, 52, Угальде, 90
"Оренбург" обыграл "Спартак" в Кубке России
"Спартак" уступил на выезде "Оренбургу" в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ФК "Оренбург"