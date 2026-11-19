У Инфантино появились два соперника на выборах президента ФИФА

ФИФА объявила имена трех претендентов на пост президента организации, выборы которого состоятся 18 марта 2027 года.

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Помимо действующего главы ФИФА Джанни Инфантино, заявки подали президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и бывший руководитель Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.



Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года. Диалло получил поддержку УЕФА, а Тасима ранее руководил японским футболом и с 2015 года входит в руководящие структуры ФИФА.



Все три кандидатуры направлены в избирательную комиссию для проверки соответствия установленным требованиям. Окончательный список допущенных претендентов должен быть объявлен не позднее 18 февраля 2027 года.



Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта в марокканском Рабате в рамках 77-го конгресса организации.



Источник: официальный сайт ФИФА