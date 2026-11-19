Как сообщает статистический телеграм-канал "РУСТАТ", за 14 туров красно-белые создали 120 опасных ситуаций у ворот соперников. Петербуржцы с показателем 107 расположились на второй строчке рейтинга, а третье место досталось "Крыльям Советов" - 97 моментов.
При этом "Зенит" сумел реализовать 30% своих голевых возможностей, тогда как у московского клуба этот показатель составляет около 23%.
В чемпионате России петербуржцы возглавляют таблицу с 31 очком. "Спартак" занимает третью позицию, имея в активе 29 очков.
Названы клубы РПЛ с наибольшим количеством голевых моментов
"Спартак" оказался самой активной командой РПЛ по созданию голевых моментов, однако по эффективности их использования уступил "Зениту".
Фото: ФК "Спартак"