Канчельскис покинул пост главного тренера брянского "Динамо"

Андрей Канчельскис принял решение завершить работу на посту главного тренера брянского " Динамо ".

Фото: ФК "Динамо Брянск"

Как сообщила пресс-служба клуба, 57-летний наставник объявил о своём уходе во время встречи с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Инициатива расставания исходила от самого Канчельскиса.



Канчельскис возглавил брянский клуб в декабре 2024 года. За время его работы команда выиграла первенство Второй лиги Б и добилась выхода в группу "Золото" Второй лиги.