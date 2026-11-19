Как сообщила пресс-служба клуба, 57-летний наставник объявил о своём уходе во время встречи с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Инициатива расставания исходила от самого Канчельскиса.
Канчельскис возглавил брянский клуб в декабре 2024 года. За время его работы команда выиграла первенство Второй лиги Б и добилась выхода в группу "Золото" Второй лиги.
Канчельскис покинул пост главного тренера брянского "Динамо"
Андрей Канчельскис принял решение завершить работу на посту главного тренера брянского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо Брянск"