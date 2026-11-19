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"Карпин должен вызвать, мне кажется, Глушенкова на следующий сбор, они сядут, все поговорят, а может быть, и перед всеми даже Глушенков скажет: "Ребята, ну, наверное, я был неправ". И конфликт будет закрыт", — заявил Радимов.