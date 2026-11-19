"Я считаю, что футболисты сами в прессе вот так вот не должны говорить о партнере", — отметил Радимов.
Экс-футболист предположил, что после встречи с Нигерией внутри команды произошел конфликт, который мог стать причиной отсутствия Глушенкова в ноябрьской заявке.
"Карпин должен вызвать, мне кажется, Глушенкова на следующий сбор, они сядут, все поговорят, а может быть, и перед всеми даже Глушенков скажет: "Ребята, ну, наверное, я был неправ". И конфликт будет закрыт", — заявил Радимов.
Ранее сообщалось, что после матча с Нигерией претензии к Глушенкову высказывали Константин Тюкавин и Валерий Карпин. Позднее действия полузащитника публично раскритиковал Данил Круговой.
В результате футболист "Зенита" не получил вызов на ноябрьские товарищеские встречи сборной России с Узбекистаном и Венесуэлой.
Источник: "РБ Спорт"