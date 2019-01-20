"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам

Чуть больше недели назад парижане проиграли на последних минутах скромному "Генгаму", единственной команде Лиги 1, которая выступает хуже "Монако", и лишили возможности Тухеля выиграть свой первый французский трофей. А вчера "ПСЖ" разорвал недавних обидчиков, забив 9 головКубок Лиги - дополнительный внутренний турнир - из топовых лиг проводится только в двух странах: Англии и Франции. Британский вариант в последнее время не баловал неожиданными результатами - там только "Сити" Гвардиолы рвёт полувековые рекорды и забивает в матчах на вылет 9 безответных голов. Всё остальное более-менее привычно.А вот французы получили сочный триллер. "ПСЖ", действовавший основным составом (Неймар и Мбаппе были в деле), открыл счёт в матче против "Генгама", но пропустил два в ответ и перестал участвовать в розыгрыше Кубка Лиги. Скромным оппонентам парижан было позволено трижды (!) бить пенальти, причем не всех из них были очевидными. Естественно, не обошлось без скандала и громких заявлений.Но скандалы редко продуктивны. Да и непросто привлечь внимание к несправедливости, когда приложили могучий "ПСЖ". Ведь вряд ли получится обвинить "Генгам" в том, что они сумели надавить на судей.Вот было бы наоборот - другое дело.Вчера "ПСЖ" и "Генгам" встретились между собой в Лиге 1. Видимо, взыграло уязвлённое самолюбие, потому что команда Тухеля устроила нечто поистине неприличное.По хет-трику оформили Мбаппе и Кавани, Неймар довольствовался дублем. Два хет-трика в одной команде - повторение рекорда Лиги 1. Одноклубники в одном матче не оформляли по хет-трику почти сорок лет.Да и общее количество мячей - повторение, но уже клубного рекорда. Девять безответных голов в Лиге 1 "ПСЖ" уже забивал - в 2016 в ворота "Труа".У парижан при Тухеле вообще всё в порядке. После 19 туров "ПСЖ" на первом месте с 17-тью победами и всего лишь 2 ничьими. Голов лидеры чемпионата наколотили 62 - у "Страсбура", следующей команды по этому показателю, всего лишь 37.То есть понимаете, какой разрыв в классе между командой, в которой играют Мбаппе, Неймар, Буффон и прочие звёзды, и остальной Лигой 1? У "ПСЖ" во Франции вообще нет конкурентов.Лучший бомбардир лидеров лиги - Килиан Мбаппе. В текущем сезоне он отметился уже 17-тью результативными ударами. Но, возможно, довольно скоро ему придется покинуть "ПСЖ" и переехать в Мадрид. Всё из-за финансового фейер-плэй, с котором парижанам надо срочно что-то делать, а по Килиану есть предметный интерес. Мы уже рассказывали об этом.Эдисон Кавани имеет в своем активе 14 мячей. Ну и, конечно, Неймар - 13 голов. Втроем они занимают первые три строчки бомбардиров чемпионата Франции. А все вместе забили больше, чем вышеупомянутый "Страсбур".Тем наверняка обиднее с такими звёздами в составе лишиться одного из кубков из-за помешавшегося под ногами "Генгама" и пары судейских решений.