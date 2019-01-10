Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно

Shocking penalty by Ben Arfa!! pic.twitter.com/Nb91wgTNwJ — Colin Podge (@colinpodge) January 9, 2019

Выдающаяся серия пенальти в четвертьфинале кубка лиги - лучший повод вернуться в твиттер после каникул) вратари решили исход матча - Бадиашиль наконец то дал Монако повод для радости #ASMSRFC pic.twitter.com/IIaB3brqFz — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) January 9, 2019

This is Guingamp's Marcus Thuram - the son of French legend Lilian.



Earlier in this QF elimination game against PSG, he missed a PK to take the lead. In the 93rd minute he got his redemption, eliminating PSG from the League Cup, a competition they won for 5 years straight. pic.twitter.com/8H67pSjqFB — Nico Cantor (@Nicocantor1) January 9, 2019

В предыдущем материале мы обратили внимание на безумие, которое устроил в двух кубковых матчах «Манчестер Сити». Франция как всегда осталась в стороне информационной повестки, но на этот раз зря – там всё было гораздо интереснее. Не от мира сего судья Бастьян, парадоксальный гений Бен-Арфа, не менее парадоксальный младший Тюрам, парижские звёзды и гений со скамейки «Монако» сделали вчерашний вечер уникальным.Пока мы в России раздумываем, зачем вообще проводить кубок страны, в Англии и Франции играют сразу два кубковых турнира. И иногда получается очень круто. По крайней мере, во Франции вчера всё точно было грандиозно: если «Манчестер Сити» второй матч подряд просто издевался над футбольными «карликами», то игры «Монако» и «ПСЖ» получились выдающимися по интриге и сюжету.Сперва на стадионе имени Луи II триллер выдали «Монако» и «Ренн», хотя, казалось бы, команде Тьерри Анри сейчас не до кубков. Фабрегас ещё не приехал, Головин дисквалифицирован, травмированных куча, болельщики команду тоже бросили – встреча с «Ренном» проходила в атмосфере, явно не дотягивающей до дворовых матчей в Катлане, откуда родом российский полузащитник. Даже в указанные 6 тысяч зрителей верится с трудом.Всё катилось к привычному домашнему поражению: на 30-й минуте «Ренн» вышел вперёд. Ну а как, если Бен Арфа перед голевой передачей вытворяет с мячом такие вещи?Однако на 54-й минуте Рони Лопеш неожиданно воспользовался ошибкой обороны гостей и сравнял счёт. Таким образом команды доигрались до серии пенальти. Тьерри Анри до её начала, возможно, пожалел, что в воротах оказался не Даниэль Субашич, дошедший через 11-метровые к финалу чемпионата мира, но третий вратарь команды Бадиашиль оказался неимоверно крут.20-летний гений, ещё ни разу не игравший в матчах чемпионата страны, был явно недооценён пенальтистами «Ренна». Сперва Бен Арфа попробовал исполнить Паненку, но получился Фёдор Смолов.Следом Бадиашиль совершил ещё 2 сэйва, но его партнёры также исполняли пенальти отвратительно. В итоге пробили все полевые игроки, остававшиеся на поле, поэтому исход игры решали вратари. Коубек не справился с нервами и запустил мяч выше, а вот Лоик Бадиашиль переиграл коллегу и наконец-то подарил болельщикам «Монако» хоть немного радости.У «ПСЖ» наоборот череда нескончаемых побед, в которую внезапно затесалось поражение. Ничто не предвещало беды: при Тухеле парижане вообще не замечают соперников во Франции (15 побед и 2 ничьи в играх Лиги 1). В принципе, во Франции команде только и остаётся собирать внутренние кубки, так что состав был хорош. Неймар с Мбаппе вышли в старте, уже в перерыве к ним присоединились Верратти и Кавани.Тут и начали происходить самые интересные события: на 61-й минуте Менье привёз глупый пенальти в свои ворота, а после того, как сын того самого Лиллиана Тюрама бездарно смазал 11-метровый, в следующей же атаке сделал голевой навес на Неймара. Казалось, у «ПСЖ» теперь не возникнет никаких проблем, «Генгам» упустил свой шанс… Кавани мог сразу добивать соперника, но промахнулся с линии вратарской.Как оказалось, очень зря. Арбитр Бенуа Бастьен, по всей видимости, слыхать не слыхивал о негласных правилах футбольного судьи и назначил второй пенальти в ворота парижского гранда. Причём сделал это после просмотра крайне спорного момента с толчком/борьбой плечо в плечо. Нгбакото оказался увереннее Тюрама-младшего и сравнял счёт.Но главное безумие началось в добавленное время: Маркус Тюрам вошёл в штрафную и очень захотел упасть, что и сделал, почувствовав контакт. Бастьен на этот раз почему-то не посмотрел видеоповтор, а назначил третий пенальти в ворота «ПСЖ», который на этот раз 21-ktnybq нападающий реализовал, хоть и не без нервов – Ареоля достал мяч рукой. В концовке разъярённый Верратти, рассчитывая на компенсацию, совсем уж нагло симулировал в чужой штрафной и удостоился жёлтой карточки, а «ПСЖ» всей своей мощью обрушился на судью. Скажем честно – поставь он 3 таких пенальти в ворота «Генгама», да даже 2, все говорили бы об убийстве бедной команды верным слугой катарских богачей.«Генгам» три раза вошел в нашу штрафную и получил три пенальти. Рефери смотрел повтор с помощью VAR, но все равно поставил пенальти. Ему просто нравится это делать? Нельзя назначать пенальти подобным образом. Это немыслимо. Такое никогда не случится с «Реалом», «Барселоной» или «Баварией» еще сто лет. Никогда. Это невозможно», – негодовал Томас Тухель, который упустил шанс выиграть свой первый французский трофей.Полуфинальные пары пока не известны, но очень хочется, чтобы в одном из матчей встретились «Монако» и «Генгам». Кажется, 3 пенальти и 3 сэйва третьго вратаря монегасков нам обеспечены. Хотя и «Страсбур», сенсационно победивший в Лионе впервые с 1979 года, прошёл дальше с приключениями – несколькими штангами и незабитым пенальти Фекира. И только «Бордо» более-менее спокойно обыграл любимую команду генерального продюссера «Матч Премьер» «Гавр» 1:0.