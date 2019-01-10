"Сити" раскочегарился. За две игры команда Гвардиолы забила 16 мячей

What a goal here by Zinchenko! Even if it was a cross, well placed! pic.twitter.com/ezYwcm1GJp — Lex (@lexiferF9) January 9, 2019

Наша школа! Саша в порядке! https://t.co/ICxNTzS8Ut — ФК УФА (@UfaFc) January 9, 2019

И не пропустила ни одного. В двух кубковых матчах "Манчестер" устроил что-то совсем неприличное. Вспоминаем, когда такое было последний раз, и кайфуем от гола Александра Зинченко, оформившего накануне дебютный мяч за "горожан".Ещё пару недель назад, до очной встречи с "Ливерпулем", говорили и писали чуть ли не о кризисе "Сити". Всему виной игра "горожан" в атаке - сильное место команды внезапно перестало таковым быть, и Пеп на время пропустил вперёд себя в таблице даже Почеттино из "Тоттенхэма".Но хейтерам не позволили радоваться неудачам испанца слишком долго. В игре против "Ливерпуля" в чемпионате "Манчестер" победил и обострил чемпионскую гонку. Стало как-то неловко говорить о кризисе или просто трудностях команды, которая обыгрывает тех, кто считается лучшими в Европе.После этого начался период кубков - сначала в Англии играли кубок национальный, а затем и кубок Лиги. "Сити" продолжает участвовать и там, и там. И в обоих соревнованиях команда Гвардиолы устроила блестящий перфоманс.Сначала под раздачу попал аутсайдер из Чемпионшипа "Ротерхэм" - в 1/32 Кубка Англии "Сити" отгрузил сопернику семь безответных мячей. Эта кубковая победа для голубого "Манчестера" стала крупнейшей за 51 (!) год. Но Гвардиола и не думал останавливаться.На пути был первый полуфинал против "Бёртона" - середняка из третьего дивизиона - в Кубке Лиги. И здесь "горожане" превзошли себя: скромный английский "Бёртон" стыдливо покидал поле при счёте 0:9 на табло.Столько "Сити" забил впервые за 21 год. Последний раз такое случалось против "Хаддерсфилда" (10:1), но матч тогда проходил в рамках второго английского дивизиона. Поражения "Бёртона" стало самым крупным за 33 года, но не рекордным - "Ливерпуль" в 86-м грохнул "Фулхэм" 10:0.И да, это первый с октября 1967 года случай, когда английский клуб забил семь или более в двух играх подряд.Один из мячей многострадальному "Бёртону" завалил наш старый знакомый по "Уфе" Александр Зинченко. Не до конца понятно, нарочно ли он пробил именно так, но получилось в любом случае здорово.Российский клуб, кстати, Александра не забывает: твиттер "Уфы" поздравил Зинченко с забитым голом.На очереди у "Манчестер Сити" "Вулверхэмптон", недавно выбивший из кубка "Ливерпуль". Похоже, и "волкам" может не поздоровиться.