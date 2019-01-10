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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Сити" раскочегарился. За две игры команда Гвардиолы забила 16 мячей
И не пропустила ни одного. В двух кубковых матчах "Манчестер" устроил что-то совсем неприличное. Вспоминаем, когда такое было последний раз, и кайфуем от гола Александра Зинченко, оформившего накануне дебютный мяч за "горожан".
Ещё пару недель назад, до очной встречи с "Ливерпулем", говорили и писали чуть ли не о кризисе "Сити". Всему виной игра "горожан" в атаке - сильное место команды внезапно перестало таковым быть, и Пеп на время пропустил вперёд себя в таблице даже Почеттино из "Тоттенхэма".
Но хейтерам не позволили радоваться неудачам испанца слишком долго. В игре против "Ливерпуля" в чемпионате "Манчестер" победил и обострил чемпионскую гонку. Стало как-то неловко говорить о кризисе или просто трудностях команды, которая обыгрывает тех, кто считается лучшими в Европе.
После этого начался период кубков - сначала в Англии играли кубок национальный, а затем и кубок Лиги. "Сити" продолжает участвовать и там, и там. И в обоих соревнованиях команда Гвардиолы устроила блестящий перфоманс.
Сначала под раздачу попал аутсайдер из Чемпионшипа "Ротерхэм" - в 1/32 Кубка Англии "Сити" отгрузил сопернику семь безответных мячей. Эта кубковая победа для голубого "Манчестера" стала крупнейшей за 51 (!) год. Но Гвардиола и не думал останавливаться.
На пути был первый полуфинал против "Бёртона" - середняка из третьего дивизиона - в Кубке Лиги. И здесь "горожане" превзошли себя: скромный английский "Бёртон" стыдливо покидал поле при счёте 0:9 на табло.
Столько "Сити" забил впервые за 21 год. Последний раз такое случалось против "Хаддерсфилда" (10:1), но матч тогда проходил в рамках второго английского дивизиона. Поражения "Бёртона" стало самым крупным за 33 года, но не рекордным - "Ливерпуль" в 86-м грохнул "Фулхэм" 10:0.
И да, это первый с октября 1967 года случай, когда английский клуб забил семь или более в двух играх подряд.
Один из мячей многострадальному "Бёртону" завалил наш старый знакомый по "Уфе" Александр Зинченко. Не до конца понятно, нарочно ли он пробил именно так, но получилось в любом случае здорово.
Российский клуб, кстати, Александра не забывает: твиттер "Уфы" поздравил Зинченко с забитым голом.
На очереди у "Манчестер Сити" "Вулверхэмптон", недавно выбивший из кубка "Ливерпуль". Похоже, и "волкам" может не поздоровиться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Ещё пару недель назад, до очной встречи с "Ливерпулем", говорили и писали чуть ли не о кризисе "Сити". Всему виной игра "горожан" в атаке - сильное место команды внезапно перестало таковым быть, и Пеп на время пропустил вперёд себя в таблице даже Почеттино из "Тоттенхэма".
Но хейтерам не позволили радоваться неудачам испанца слишком долго. В игре против "Ливерпуля" в чемпионате "Манчестер" победил и обострил чемпионскую гонку. Стало как-то неловко говорить о кризисе или просто трудностях команды, которая обыгрывает тех, кто считается лучшими в Европе.
После этого начался период кубков - сначала в Англии играли кубок национальный, а затем и кубок Лиги. "Сити" продолжает участвовать и там, и там. И в обоих соревнованиях команда Гвардиолы устроила блестящий перфоманс.
Сначала под раздачу попал аутсайдер из Чемпионшипа "Ротерхэм" - в 1/32 Кубка Англии "Сити" отгрузил сопернику семь безответных мячей. Эта кубковая победа для голубого "Манчестера" стала крупнейшей за 51 (!) год. Но Гвардиола и не думал останавливаться.
На пути был первый полуфинал против "Бёртона" - середняка из третьего дивизиона - в Кубке Лиги. И здесь "горожане" превзошли себя: скромный английский "Бёртон" стыдливо покидал поле при счёте 0:9 на табло.
Столько "Сити" забил впервые за 21 год. Последний раз такое случалось против "Хаддерсфилда" (10:1), но матч тогда проходил в рамках второго английского дивизиона. Поражения "Бёртона" стало самым крупным за 33 года, но не рекордным - "Ливерпуль" в 86-м грохнул "Фулхэм" 10:0.
И да, это первый с октября 1967 года случай, когда английский клуб забил семь или более в двух играх подряд.
Один из мячей многострадальному "Бёртону" завалил наш старый знакомый по "Уфе" Александр Зинченко. Не до конца понятно, нарочно ли он пробил именно так, но получилось в любом случае здорово.
What a goal here by Zinchenko! Even if it was a cross, well placed! pic.twitter.com/ezYwcm1GJp— Lex (@lexiferF9) January 9, 2019
Российский клуб, кстати, Александра не забывает: твиттер "Уфы" поздравил Зинченко с забитым голом.
Наша школа! Саша в порядке! https://t.co/ICxNTzS8Ut— ФК УФА (@UfaFc) January 9, 2019
На очереди у "Манчестер Сити" "Вулверхэмптон", недавно выбивший из кубка "Ливерпуль". Похоже, и "волкам" может не поздоровиться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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