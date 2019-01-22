L'Equipe: Леандро Паредес за 47 миллионов евро перейдет в "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в "ПСЖ".Как сообщает L’Equipe, французский клуб уже достиг договоренности с "Зенитом" по трансферу аргентинца. Сумма трансфера составит 47 миллионов евро. Футболист подпишет с "ПСЖ" контракт на 4,5 года.В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.