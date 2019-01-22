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L'Equipe: Леандро Паредес за 47 миллионов евро перейдет в "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в "ПСЖ".

Как сообщает L’Equipe, французский клуб уже достиг договоренности с "Зенитом" по трансферу аргентинца. Сумма трансфера составит 47 миллионов евро. Футболист подпишет с "ПСЖ" контракт на 4,5 года.

В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Трансферы Лига 1
Сегодня, 19:43
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#12  лад  USSR (Сегодня, 20:10)
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Болеет за:
ЦСКА
Если не очередная утка, удачно получилось.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#11  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Справа посмотрите на статью на каком месте зенит по доходности и сосите перчину!!!
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
нормально...только кто вместо него играть будет? Краневиттер?

Легенда вас вытащит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 20:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
нормально...только кто вместо него играть будет? Краневиттер? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
так скоро и за 70 продадут smileв газетах
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
50 млн и Паредес ваш

Вот он,эффективный менеджмент!
Все почти с ума свихнулись,даже кто безумен был.........


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  daveG  MO (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Заверните


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#5  truten74   (Сегодня, 19:59)
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Дороже чем Халка продали ?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 19:54)
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online

50 млн и Паредес ваш . Достали уже эти утяры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 19:53)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Да продавайте уже, достали... Вон Сердар Азмун в 1/4 финала Кубка Азии, рвет Китай, сделав голевую сначала, а потом, на 39 минуте сам забил, обведя двух защитников и кипера. Уже 4 гола в 4-х матчах заколотил и 2 голевых сделал. А Питер все аргентинцев мелких собирает, а потом еще и не отдает.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#2  Старк   (Сегодня, 19:48)
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Болеет за:
ЦСКА
И прямо под новостью другая:

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не перейдет в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

Парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе.

"ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро.

22 января 2019 18:36
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:45)
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Неплохая сумма


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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