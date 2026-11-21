Семак сделал ставку на контроль, Кузьмин — на компактность
Встреча в Казани обещала стать серьёзной проверкой для обеих команд. «Зенит» приехал в статусе лидера чемпионата, но после ничьей с «Ростовом» (2:2). «Рубин» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина, напротив, набрал ход: победы над «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счётом 1:0 позволили казанцам улучшить турнирное положение.
Семак оставил Вендела в запасе, доверив центральную зону Вильмару Барриосу и Артёму Карпукасу. В центре обороны расположились Игорь Дивеев и Нино, слева — Нуралы Алип. Луис Энрике начал встречу на левом фланге, а впереди действовал Александр Соболев.
Кузьмин предпочёл более осторожную модель с тремя центральными защитниками. Плотность в середине поля и дополнительный игрок в оборонительной линии позволяли «Рубину» ограничивать пространство перед штрафной. При этом хозяева не стремились конкурировать с петербуржцами во владении мячом, предпочитая быстрые выпады и стандартные положения.
Состояние газона дополнительно осложняло задачу «Зениту». Мяч двигался медленно, футболисты ошибались при передачах, а комбинации гостей регулярно обрывались ещё до входа в штрафную. В таких условиях преимущество в индивидуальном мастерстве практически не проявлялось.
Четыре минуты кошмара: оборона «Зенита» развалилась на ровном месте
Первый тайм получился провальным для команды Семака. За 45 минут петербуржцы создали лишь 0,11 ожидаемого гола (xG) и нанесли один удар в створ. При этом главные проблемы возникли не в атаке, а возле собственных ворот.
На 26-й минуте Ульви Бабаев ворвался в штрафную с левого фланга и заставил Дивеева нарушить правила. Эдди Сальседо не реализовал пенальти — Богдан Москвичёв отразил удар, однако Бабаев первым успел на добивание.
Эпизод показателен сразу по двум причинам. Сначала защитник «Зенита» проиграл индивидуальное противостояние, затем гости не сумели организованно отреагировать на отскок после сейва голкипера.
Уже на 30-й минуте хозяева удвоили преимущество. Илья Самошников выполнил дальний вброс из-за боковой, а оставшийся без должного противодействия Игор Вуячич головой переправил мяч в дальний угол.
Оба гола возникли из ситуаций, в которых обороняющаяся команда должна контролировать расположение соперников и борьбу за второй мяч. «Зенит» дважды допустил ошибки, не связанные с длительным позиционным давлением хозяев.
Получив преимущество 2:0, «Рубин» оказался в идеальных условиях. Казанцам больше не требовалось форсировать атаки: можно было сохранять компактность, перекрывать центральные зоны и ждать возможностей для контратак.
«Зенит» до перерыва практически ничего не предложил в ответ. Единственным по-настоящему опасным эпизодом стал дальний удар Максима Глушенкова, с которым справился Евгений Ставер.
Семак исправил одну проблему, но не решил главную
В перерыве тренерский штаб гостей пошёл на перестановки. Вместо Дивеева, имевшего жёлтую карточку, появился Роман Вега. Алип переместился в центр обороны, а аргентинец занял левый фланг.
Эта корректировка действительно оживила игру. Вега активнее подключался к атакам, а Луис Энрике переместился направо и стал чаще обострять ситуацию возле штрафной «Рубина».
На 50-й минуте гости сократили отставание. Педро подал угловой, а Луис Энрике выиграл борьбу у ближней штанги и головой отправил мяч в сетку.
После этого «Зенит» провёл лучший отрезок встречи. Педро угрожал воротам Ставера, Глушенков несколько раз получал возможность пробить из выгодных позиций. Особенно опасным оказался момент после проникающей передачи Веги, однако Максим не попал в створ.
Петербуржцы наконец начали создавать моменты не только после стандартов. Подключения Веги добавили атаке ширины, а перемещения Луиса Энрике заставляли оборону хозяев реагировать на угрозы с разных направлений.
Однако возникла другая проблема — реализация. Даже заметно прибавив, «Зенит» не сумел превратить территориальное преимущество в равный счёт.
Тройная замена Кузьмина стала приговором для фаворита
Когда казалось, что второй гол петербуржцев — вопрос времени, Кузьмин принял ключевое решение матча.
На исходе часа игры тренер «Рубина» одновременно выпустил Велдина Ходжу, Жака Сиве и Дардана Шабанхаджая вместо Богдана Йочича, Эдди Сальседо и Ульви Бабаева.
Перестановка позволила хозяевам вернуть остроту в атаке. Свежие футболисты получили возможность использовать свободное пространство, которое возникало при попытках «Зенита» отыграться.
На 67-й минуте замены принесли результат. Сиве помог развить атаку, Шабанхаджай ворвался в штрафную справа и пробил в ближний угол. Москвичёв отразил удар, но Дардан сохранил мяч и прострелил на Ходжу, который поразил пустые ворота.
Особенно примечательно, что все три участника результативной комбинации появились на поле несколькими минутами ранее.
Именно здесь проявилось главное преимущество тренерского решения Кузьмина. Наставник не стал пассивно ждать, пока «Зенит» сравняет счёт, а своевременно усилил способность команды отвечать собственными атаками.
Семак попытался спасти встречу, выпустив Вендела и Джона Джона. Позднее появился и Аугусто. Однако после третьего пропущенного мяча гости уже не демонстрировали прежней остроты.
Более того, «Рубин» был ближе к четвёртому голу, чем петербуржцы — ко второму. Москвичёв несколько раз выручил команду, а ещё один мяч Вуячича отменили из-за офсайда.
65% владения и всего два удара в створ: почему «Зенит» проиграл
Итоговая статистика особенно ярко отражает разницу в эффективности. «Зенит» владел мячом 65% времени и нанёс 14 ударов, однако лишь дважды попал в створ. «Рубин» при 35% владения пробил 13 раз, причём девять ударов пришлись в створ. По ожидаемым голам хозяева также оказались впереди — 1,69 против 0,99.
Эти цифры не означают, что казанцы постоянно доминировали. Во втором тайме «Зенит» действительно имел возможности изменить результат. Но преимущество гостей во владении слишком редко превращалось в качественные завершения атак.
Кузьмин выиграл прежде всего за счёт своевременной реакции на происходившее. Его команда использовала ошибки соперника, выдержала наиболее сложный отрезок и получила решающее усиление со скамейки.
Семак, напротив, сумел улучшить игру после перерыва, но не добился необходимой эффективности. Проблемы при стандартах, слабый первый тайм и упущенные моменты оказались слишком серьёзным препятствием.
Тревожный сигнал для чемпионских амбиций
«Рубин» одержал третью победу подряд в РПЛ, набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку. «Зенит» завершил первый круг с 31 баллом, сохранив первое место на момент окончания встречи, но оставив конкурентам возможность обойти себя.
Особенно тревожна оборонительная статистика петербуржцев: 18 пропущенных мячей за 15 туров — худший результат команды за первый круг чемпионата при Сергее Семаке.
Казанская встреча продемонстрировала, что одного превосходства во владении и индивидуальном мастерстве недостаточно. «Зенит» контролировал мяч, но не контролировал ключевые эпизоды. «Рубин» же действовал прагматично, своевременно менял характер игры и практически безупречно воспользовался слабостями фаворита.
Главный итог матча заключается даже не в сенсационном счёте. Кузьмин показал, как можно победить более статусного соперника за счёт конкретных решений, тогда как Семаку предстоит разобраться, почему команда с чемпионскими амбициями столь болезненно реагирует на собственные ошибки.
Фото: официальные сайты ФК Зенит и РПЛ