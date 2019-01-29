Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
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16 Енисей 17 10
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Леандро Паредес: я горд присоединиться к "ПСЖ"

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал переход из "Зенита" в "ПСЖ".

"Я очень горд присоединиться к "Пари Сен-Жермен". После моего предыдущего опыта в Италии и России, у меня теперь есть фантастическая возможность не только открыть для себя новый чемпионат, но, прежде всего, носить футболку одного из самых престижных клубов в мире.

Я хочу поблагодарить президента и тренера за оказанное мне доверие. Все мы знаем о исключительных спортивных амбициях "ПСЖ", его игроков и персонала. У меня такие же высокие амбиции, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дать своему клубу то, что он ожидает от меня как от полузащитника.

Я также с нетерпением жду, когда окунусь в страстную атмосферу "Парк де Пренс", так как вырос в стране с футбольной лихорадкой", — заявил Паредес.

Теги: Паредес ПСЖ Зенит Лига 1
Сегодня, 15:31
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#3  Городовой  Россия (Сегодня, 15:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Попутного ветра.Хорошая сделка продать капризного аргентина по двойной цене.Сомневаюсь что Псж сумеет за него что то получить.

Попутного ветра.Продать капризного товарища за двойную цену это удача.Сильно сомневаюсь что в Псж он станет звездой и клуб сможет его выгодно продать,но это уже проблемы Псж.Свинкам учиться.Кроме Продреса продать никого не в состоянии,ибо данный шлак в команде в Европе не нужен,разве что даром или в аренду.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:34)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Stilet   (Сегодня, 15:33)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник Леандро Паредес, перебравшийся из «Зенита» на «ПСЖ», поблагодарил российский клуб на русском языке.

— Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце, — написал Паредес в Instagram.
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
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