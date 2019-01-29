Леандро Паредес: я горд присоединиться к "ПСЖ"

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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал переход из "Зенита" в "ПСЖ"."Я очень горд присоединиться к "Пари Сен-Жермен". После моего предыдущего опыта в Италии и России, у меня теперь есть фантастическая возможность не только открыть для себя новый чемпионат, но, прежде всего, носить футболку одного из самых престижных клубов в мире.Я хочу поблагодарить президента и тренера за оказанное мне доверие. Все мы знаем о исключительных спортивных амбициях "ПСЖ", его игроков и персонала. У меня такие же высокие амбиции, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дать своему клубу то, что он ожидает от меня как от полузащитника.Я также с нетерпением жду, когда окунусь в страстную атмосферу "Парк де Пренс", так как вырос в стране с футбольной лихорадкой", — заявил Паредес.