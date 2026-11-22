Нападающий "ПСЖ" Дуэ получил разрыв крестообразной связки

Футболист "ПСЖ" Дезире Дуэ получил серьезную травму и рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Фото: ФК "ПСЖ"

Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция в конце месяца.



Дезире Дуэ выступает за французский "ПСЖ" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 120 миллионов евро.



Игрок получил травму 21 ноября в матче Лиги 1 против "Ниццы" (3:2).