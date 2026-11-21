Хозяева вышли вперёд уже на восьмой минуте благодаря голу Мохамеда Амуры. На 31-й минуте Сенни Маюлу восстановил равенство, а спустя минуту Дезире Дуэ вывел парижан вперёд.
На 85-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество "ПСЖ", однако в компенсированное время Али Абди сократил отставание "Ниццы".
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и пропустил два мяча.
"ПСЖ" с Сафоновым в воротах обыграл "Ниццу" в матче с пятью голами
"ПСЖ" одержал выездную победу над "Ниццей" со счётом 3:2 в матче 11-го тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images