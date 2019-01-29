Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что он стал одной из лучших частей в истории "Ювентуса".

"Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории, когда приобрел меня у "Пармы" в 2001 году. Вряд ли кто-либо с этим не согласится. Сейчас же суммы, которые платят при покупке футболистов, просто несравнимы с тем, которые были раньше. Но, если вернуться в то время, когда "Юве" подписывал меня, все говорили: "Нельзя столько платить за вратаря!". Даже неплохо, что шли такие разговоры. Но я провел в "Ювентусе" 17 лет.

Эдерсон, Аррисабалага, Алисон - все они очень молоды. Это ребята находятся в том Клубы, которые их покупали, четко осознавали, что им не понадобится другой вратарь в течение долгих лет", - цитирует вратаря FourFourTwo.

Джанлуиджи Буффон, которому в понедельник исполнился 41 год, был куплен "Ювентусом" за 52 миллиона евро. На протяжении 17 лет он оставался самым дорогим вратарем в истории футбола, пока летом 2018 года "Ливерпуль" не приобрел Алисона у "Ромы" за 72,5 миллиона, а "Челси" не купил Кепу Аррисабалагу за 80 миллионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Буффон Ювентус ПСЖ Лига 1
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