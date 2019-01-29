Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
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Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что он стал одной из лучших частей в истории "Ювентуса".
"Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории, когда приобрел меня у "Пармы" в 2001 году. Вряд ли кто-либо с этим не согласится. Сейчас же суммы, которые платят при покупке футболистов, просто несравнимы с тем, которые были раньше. Но, если вернуться в то время, когда "Юве" подписывал меня, все говорили: "Нельзя столько платить за вратаря!". Даже неплохо, что шли такие разговоры. Но я провел в "Ювентусе" 17 лет.
Эдерсон, Аррисабалага, Алисон - все они очень молоды. Это ребята находятся в том Клубы, которые их покупали, четко осознавали, что им не понадобится другой вратарь в течение долгих лет", - цитирует вратаря FourFourTwo.
Джанлуиджи Буффон, которому в понедельник исполнился 41 год, был куплен "Ювентусом" за 52 миллиона евро. На протяжении 17 лет он оставался самым дорогим вратарем в истории футбола, пока летом 2018 года "Ливерпуль" не приобрел Алисона у "Ромы" за 72,5 миллиона, а "Челси" не купил Кепу Аррисабалагу за 80 миллионов.
"Спорт-Экспресс"
"Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории, когда приобрел меня у "Пармы" в 2001 году. Вряд ли кто-либо с этим не согласится. Сейчас же суммы, которые платят при покупке футболистов, просто несравнимы с тем, которые были раньше. Но, если вернуться в то время, когда "Юве" подписывал меня, все говорили: "Нельзя столько платить за вратаря!". Даже неплохо, что шли такие разговоры. Но я провел в "Ювентусе" 17 лет.
Эдерсон, Аррисабалага, Алисон - все они очень молоды. Это ребята находятся в том Клубы, которые их покупали, четко осознавали, что им не понадобится другой вратарь в течение долгих лет", - цитирует вратаря FourFourTwo.
Джанлуиджи Буффон, которому в понедельник исполнился 41 год, был куплен "Ювентусом" за 52 миллиона евро. На протяжении 17 лет он оставался самым дорогим вратарем в истории футбола, пока летом 2018 года "Ливерпуль" не приобрел Алисона у "Ромы" за 72,5 миллиона, а "Челси" не купил Кепу Аррисабалагу за 80 миллионов.
"Спорт-Экспресс"
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