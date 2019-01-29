Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что он стал одной из лучших частей в истории "Ювентуса"."Ювентус" сделал меня одной из лучших частей своей истории, когда приобрел меня у "Пармы" в 2001 году. Вряд ли кто-либо с этим не согласится. Сейчас же суммы, которые платят при покупке футболистов, просто несравнимы с тем, которые были раньше. Но, если вернуться в то время, когда "Юве" подписывал меня, все говорили: "Нельзя столько платить за вратаря!". Даже неплохо, что шли такие разговоры. Но я провел в "Ювентусе" 17 лет.Эдерсон, Аррисабалага, Алисон - все они очень молоды. Это ребята находятся в том Клубы, которые их покупали, четко осознавали, что им не понадобится другой вратарь в течение долгих лет", - цитирует вратаря FourFourTwo.Джанлуиджи Буффон, которому в понедельник исполнился 41 год, был куплен "Ювентусом" за 52 миллиона евро. На протяжении 17 лет он оставался самым дорогим вратарем в истории футбола, пока летом 2018 года "Ливерпуль" не приобрел Алисона у "Ромы" за 72,5 миллиона, а "Челси" не купил Кепу Аррисабалагу за 80 миллионов.