Агент Батракова отреагировал на новость о желании "Галатасарая" увеличить отступные за игрока

"Меня никто не приглашал в Стамбул.
Планирую приехать на игру Лиги чемпионов, но, скорее, просто поддержать Алексея, повидаться. Но если у "Галатасарая" есть желание обсудить эти моменты, время для этого будет", - сказал агент.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Галатасарай" планирует предложить атакующему полузащитнику сборной России Алексею Батракову переподписать контракт на улучшенных условиях после яркого старта футболиста в Турции. Отмечалось, что клуб хочет изменить пункт об отступных за своего игрока в сторону увеличения прописанной суммы.
Батраков перешел в стамбульскую команду в августе и за это время провел 13 матчей в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: "Чемпионат"