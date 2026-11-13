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Агент Батракова отреагировал на новость о желании "Галатасарая" увеличить отступные за игрока

Представитель полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о желании турецкого клуба пересмотреть отступные в контракте игрока.
Фото: Getty Images
"Меня никто не приглашал в Стамбул.

Планирую приехать на игру Лиги чемпионов, но, скорее, просто поддержать Алексея, повидаться. Но если у "Галатасарая" есть желание обсудить эти моменты, время для этого будет", - сказал агент.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Галатасарай" планирует предложить атакующему полузащитнику сборной России Алексею Батракову переподписать контракт на улучшенных условиях после яркого старта футболиста в Турции. Отмечалось, что клуб хочет изменить пункт об отступных за своего игрока в сторону увеличения прописанной суммы.

Батраков перешел в стамбульскую команду в августе и за это время провел 13 матчей в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Источник: "Чемпионат"

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