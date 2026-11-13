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Самедов оценил кандидатуру Черчесова для "Локомотива"

Бывший игрок "Локомотива" Александр Самедов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
Александр Самедов считает, что российский специалист смог бы помочь "железнодорожникам" выбраться из низа таблицы.

"Нужен тренер, который здесь и сейчас поможет выбраться клубу из непростой ситуации. Согласен ли с мнением, что Черчесов очень помог бы "Локомотиву"?

Черчесов, думаю, отличный вариант, прекрасный кандидат", - сказал Самедов "Матч ТВ".

На данный момент московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 14 встречах. Помимо этого, команда потеряла шансы на выход из группы Пути РПЛ Кубка России.

Станислав Черчесов покинул грозненский "Ахмат" в начале ноября.

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