В "Балтике" ответили на вопрос об изменениях в поведении Талалаева

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал перемены в поведении главного тренера команды Андрея Талалаева.

Фото: ФК "Балтика"

Все наши вопросы по этой части мы с Андреем Викторовичем можем обсудить всегда вдвоем, а выносить это за пределы считаю неправильным", - сказал Измайлов