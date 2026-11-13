В "Балтике" ответили на вопрос об изменениях в поведении Талалаева

Все наши вопросы по этой части мы с Андреем Викторовичем можем обсудить всегда вдвоем, а выносить это за пределы считаю неправильным", - сказал Измайлов
В августе Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил на главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева четырехматчевую дисквалификацию за некорректное поведение в игре пятого тура РПЛ с "Рубином"(1:1).
По итогам 14 стартовых туров калининградская команда заработала 17 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"