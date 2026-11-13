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В "Балтике" ответили на вопрос об изменениях в поведении Талалаева

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал перемены в поведении главного тренера команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Стало казаться, что после августовской дисквалификации Андрей Талалаев стал вести себя спокойнее? Мне кажется, не совсем правильно об этом говорить.

Все наши вопросы по этой части мы с Андреем Викторовичем можем обсудить всегда вдвоем, а выносить это за пределы считаю неправильным", - сказал Измайлов

В августе Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил на главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева четырехматчевую дисквалификацию за некорректное поведение в игре пятого тура РПЛ с "Рубином"(1:1).

По итогам 14 стартовых туров калининградская команда заработала 17 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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