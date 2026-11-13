Маурисио Почеттино согласился возглавить "Манчестер Юнайтед" с 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Англичане достигли соглашения с Федерацией футбола США о том, что аргентинец и его тренерский штаб будут освобождены от своих обязанностей после завершения работы с национальной сборной США.
Напомним, ранее Почеттино работал в чемпионате Англии с лондонскими "Тоттенхэмом" и "Челси". Минувшим летом он вывел американскую сборную в 1/8 финала чемпионата мира.
"Манчестер Юнайтед" официально объявил имя нового главного тренера
Стал известен новый главный тренер "МЮ".
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