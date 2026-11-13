Ловчев высказался о шансах "Динамо" на чемпионство

Но мне кажется, на протяжении длительного времени чемпионата им будет не хватать игроков. Кто-то травму получит и прочее. Я все равно думаю, что чемпионом станет кто-то из тройки: "Краснодар", "Спартак", "Зенит", - сказал Ловчев.
Московское "Динамо" набрало 31 очко по итогам 14 стартовых туров Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в турнирной таблице. От первой строчки бело-голубые отстают только по дополнительным показателям. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны команда Сандро Шварца одержала 10 побед, один раз сыграла вничью и отерпела три поражения.
После ноябрьской международной паузы динамовцы примут на своем поле "Краснодар" в рамках 15-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"