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Черчесов прояснил ситуацию со своим будущим после "Ахмата"

Бывший главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о своем будущем после ухода из клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
Российский специалист сообщил, что не устал от тренерской работы, однако не ставит четких целей в данный момент.

"Какие дальнейшие творческие планы? Время покажет. Я говорил, что в последнее время у меня были только цифры, спринты и другие показатели? Мне не надоело. Только этим и занимаюсь.

Никакой усталости нет. Готов и дальше (работать)", - сказал Черчесов "Советскому спорту".

Станислав Черчесов был главным тренером грозненского "Ахмата" с августа 2025 по ноябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 встреч, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

2 ноября клуб объявил об уходе специалиста. "Ахмат" возглавил Ролан Гусев.

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