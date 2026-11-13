Черчесов прояснил ситуацию со своим будущим после "Ахмата"

Бывший главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о своем будущем после ухода из клуба.

Фото: ФК "Ахмат"

Никакой усталости нет. Готов и дальше (работать)", - сказал Черчесов "Советскому спорту"

Российский специалист сообщил, что не устал от тренерской работы, однако не ставит четких целей в данный момент."Какие дальнейшие творческие планы? Время покажет. Я говорил, что в последнее время у меня были только цифры, спринты и другие показатели? Мне не надоело. Только этим и занимаюсь.Станислав Черчесов был главным тренером грозненского "Ахмата" с августа 2025 по ноябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 встреч, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.2 ноября клуб объявил об уходе специалиста. "Ахмат" возглавил Ролан Гусев.