Черчесов прояснил ситуацию со своим будущим после "Ахмата"

"Какие дальнейшие творческие планы? Время покажет. Я говорил, что в последнее время у меня были только цифры, спринты и другие показатели? Мне не надоело. Только этим и занимаюсь.
Никакой усталости нет. Готов и дальше (работать)", - сказал Черчесов "Советскому спорту".
Станислав Черчесов был главным тренером грозненского "Ахмата" с августа 2025 по ноябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 встреч, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
2 ноября клуб объявил об уходе специалиста. "Ахмат" возглавил Ролан Гусев.