Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
20:00
КазахстанНе начат
Люксембург
22:45
ЭстонияНе начат
Лихтенштейн
22:45
АзербайджанНе начат
Андорра
22:45
ГибралтарНе начат
Болгария
22:45
ИсландияНе начат
Словакия
22:45
Фарерские островаНе начат
Шотландия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Словения
22:45
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:45
ГрецияНе начат
Сербия
22:45
ГерманияНе начат

Кушанашвили потребовал вернуть Дзюбу в "Спартак": он - русский Месси!

Отар Кушанашвили призвал руководство "Спартака" дать Артему Дзюбе еще один шанс в родном клубе и объяснил, почему считает нападающего уникальным футболистом.
Фото: ФК "Акрон"
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказался о будущем 37-летнего форварда. Он опасается, что Дзюба может завершить карьеру, если зимой не найдет новую команду, и надеется, что руководство одного из клубов решится пригласить нападающего.

"Был бы я президентом клуба — без раздумий подписал бы такого нападающего. Мне плевать на его возраст и реноме. Мол, ершистый, неуживчивый... Я вижу переполненного энергией человека. Он хочет играть, забивать, вести за собой на амбразуру. Никто так не сплачивает коллектив, как Дзюба", — заявил Кушанашвили.

Особенно эмоционально телеведущий отреагировал на слова спортивного директора "Спартака" Франсиса Кахигао, который ранее сравнивал интерес к Дзюбе с интересом к Лионелю Месси.

"Дзюба — русский Месси! Людям интересно — почему самый талантливый футболист старшего поколения не востребован в родной команде?" — подчеркнул журналист.

Кушанашвили уверен, что возвращение нападающего в "Спартак" стало бы красивым завершением его карьеры. По его мнению, форвард смог бы найти общий язык с болельщиками и доказать свою пользу на поле.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -11
  • Не нравится