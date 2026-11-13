Кушанашвили потребовал вернуть Дзюбу в "Спартак": он - русский Месси!

"Был бы я президентом клуба — без раздумий подписал бы такого нападающего. Мне плевать на его возраст и реноме. Мол, ершистый, неуживчивый... Я вижу переполненного энергией человека. Он хочет играть, забивать, вести за собой на амбразуру. Никто так не сплачивает коллектив, как Дзюба", — заявил Кушанашвили.
Особенно эмоционально телеведущий отреагировал на слова спортивного директора "Спартака" Франсиса Кахигао, который ранее сравнивал интерес к Дзюбе с интересом к Лионелю Месси.
"Дзюба — русский Месси! Людям интересно — почему самый талантливый футболист старшего поколения не востребован в родной команде?" — подчеркнул журналист.
Кушанашвили уверен, что возвращение нападающего в "Спартак" стало бы красивым завершением его карьеры. По его мнению, форвард смог бы найти общий язык с болельщиками и доказать свою пользу на поле.
Источник: "Спорт-Экспресс"