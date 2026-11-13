Бубнов: в итоге Галактионова припугнут так, что разойдутся по обоюдному согласию

"Он пошёл на принцип. И самое главное, там столько нарушено всего. Его в отставку отослали же уже. Не утвердили, да, но какая разница?
В конце концов его припугнут так, что разойдутся по обоюдному согласию. Что значит - "припугнут"? Ну они знают, как пугать", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
Михаил Галактионов возглавлял московский "Локомотив" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста "железнодорожники" провели 19 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.
6 ноября председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных объявил об уходе главного тренера на пресс-конференции после матча с "Рубином" (0:1). Позже в СМИ появилась информация, что в клубе не хотят платить неустойку специалисту, поэтому на данный момент контракт официально не расторгнут.