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Бубнов: в итоге Галактионова припугнут так, что разойдутся по обоюдному согласию

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов перестал приходить на тренировки "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Бубнов считает, что в конечном итоге ни "Локомотив", ни Галактионов не заплатят друг другу неустойку.

"Он пошёл на принцип. И самое главное, там столько нарушено всего. Его в отставку отослали же уже. Не утвердили, да, но какая разница?

В конце концов его припугнут так, что разойдутся по обоюдному согласию. Что значит - "припугнут"? Ну они знают, как пугать", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Михаил Галактионов возглавлял московский "Локомотив" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста "железнодорожники" провели 19 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

6 ноября председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных объявил об уходе главного тренера на пресс-конференции после матча с "Рубином" (0:1). Позже в СМИ появилась информация, что в клубе не хотят платить неустойку специалисту, поэтому на данный момент контракт официально не расторгнут.

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